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“Рани” на полях: прикордонники показали Харківщину з висоти (відео)

Суспільство 08:19   10.11.2022
Оксана Горун
“Рани” на полях: прикордонники показали Харківщину з висоти (відео)

Держприкордонслужба України опублікувала коротке відео, зняте дроном над Харківською областю – з вирвами, що залишилися після бойових дій на полях.

Такою сьогодні бачить наша аеророзвідка Харківщину. Та ми робимо все, щоб більше ніхто і ніколи не посмів паплюжити нашу квітучу українську землю“, – прокоментували відео прикордонники.

Зазначимо, що через вкрай інтенесивні обстріли та мінування на деокупованих територіях Харківської області зберігається підвищена мінна небезпека. Серед тих, хто регулярно страждає від вибухонебезпечних предметів – працівники сільського господарства. Нещодавно за добу в регіоні на мінах підірвалися одразу два аграрії – комбайнер і тракторист, один із них загинув. Другий отримав тяжкі поранення, зараз він у лікарні.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 08:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Держприкордонслужба України опублікувала коротке відео, зняте дроном над Харківською областю – з вирвами, що залишилися після бойових дій на полях".