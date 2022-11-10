“Рани” на полях: прикордонники показали Харківщину з висоти (відео)

Держприкордонслужба України опублікувала коротке відео, зняте дроном над Харківською областю – з вирвами, що залишилися після бойових дій на полях.

“Такою сьогодні бачить наша аеророзвідка Харківщину. Та ми робимо все, щоб більше ніхто і ніколи не посмів паплюжити нашу квітучу українську землю“, – прокоментували відео прикордонники.

Зазначимо, що через вкрай інтенесивні обстріли та мінування на деокупованих територіях Харківської області зберігається підвищена мінна небезпека. Серед тих, хто регулярно страждає від вибухонебезпечних предметів – працівники сільського господарства. Нещодавно за добу в регіоні на мінах підірвалися одразу два аграрії – комбайнер і тракторист, один із них загинув. Другий отримав тяжкі поранення, зараз він у лікарні.