«Эвакуация не массовая, а индивидуальная»: как и куда можно выехать на зимовку
По состоянию на сегодня с Двуречанского направления эвакуировали 242 человека, сообщил в эфире национального телемарафона глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он подчеркнул, что эвакуация проводится, но она «не массовая, а индивидуальная». Люди могут обращаться по этому вопросу к главам военных администраций на местах и к волонтерам, с которыми коммуницирует ХОВА.
«Мы постоянно проводим коммуникацию с людьми по тем населенным пунктам, где идут у нас обстрелы. Это Двуречанское направление и другие. Если люди изъявляют желание эвакуироваться, мы сразу ее проводим и предоставляем временное место для проживания, в том числе в городе Харьков. Но люди пока выезжать не хотят из своих домов и территорий. И верят в успехи наших Вооруженных сил. Где совсем «горячо» или людям фактически негде проживать, поскольку их жилье в результате российских обстрелов разрушено, вот тогда люди уже принимают решение об эвакуации. Сейчас мы с этого направления уже вывезли 242 человека», — рассказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 18:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на сегодня с Двуречанского направления эвакуировали 242 человека, сообщил в эфире национального телемарафона глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.".