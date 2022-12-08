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«Эвакуация не массовая, а индивидуальная»: как и куда можно выехать на зимовку

Общество 18:14   08.12.2022
Елена Нагорная
«Эвакуация не массовая, а индивидуальная»: как и куда можно выехать на зимовку

По состоянию на сегодня с Двуречанского направления эвакуировали 242 человека, сообщил в эфире национального телемарафона глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он подчеркнул, что эвакуация проводится, но она «не массовая, а индивидуальная». Люди могут обращаться по этому вопросу к главам военных администраций на местах и к волонтерам, с которыми коммуницирует ХОВА.

«Мы постоянно проводим коммуникацию с людьми по тем населенным пунктам, где идут у нас обстрелы. Это Двуречанское направление и другие. Если люди изъявляют желание эвакуироваться, мы сразу ее проводим и предоставляем временное место для проживания, в том числе в городе Харьков. Но люди пока выезжать не хотят из своих домов и территорий. И верят в успехи наших Вооруженных сил. Где совсем «горячо» или людям фактически негде проживать, поскольку их жилье в результате российских обстрелов разрушено, вот тогда люди уже принимают решение об эвакуации. Сейчас мы с этого направления уже вывезли 242 человека», — рассказал Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 18:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на сегодня с Двуречанского направления эвакуировали 242 человека, сообщил в эфире национального телемарафона глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.".