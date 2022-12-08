“Евакуація не масова, а індивідуальна”: як і куди можна виїхати на зимівлю
Станом на сьогодні з Дворічанського напрямку евакуювали 242 особи, повідомив в етері національного телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він наголосив, що евакуація проводиться, але вона “не масова, а індивідуальна”. Люди можуть звертатися з цього питання до голів військових адміністрацій на місцях та до волонтерів, з якими комунікує ХОВА.
“Ми постійно проводимо комунікацію з людьми по тих населених пунктах, де йдуть в нас обстріли. Це Дворічанський напрямок та інші. Якщо люди виявляють бажання щодо евакуації, ми одразу її проводимо і надаємо тимчасове місце для проживання, в тому числі у місті Харків. Ознак люди наразі виїжджати не охоче бажають зі своїх будинків та територій. І вірять в успіхи наших Збройних сил. Де зовсім “гаряче” або людям фактично ніде проживати, оскільки їхнє помешкання внаслідок російських обстрілів зруйноване, ось тоді люди вже приймають рішення щодо евакуації. Наразі ми з цього напрямку вже вивезли 242 людини”, – розповів Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 18:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на сьогодні з Дворічанського напрямку евакуювали 242 особи, повідомив в етері національного телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.".