Харьковские газовики вернули голубое топливо в 700 домов в селах на Изюмщине

В четырех селах Изюмского района полностью восстановили газоснабжение, сообщила ХОВА.

Газовики подключили к энергоносителю более 700 домов в селах Капитоловка, Бугаевка, Кунье и Липчановка Изюмского района.

Также возобновили подачу газа для более 200 семей в приграничной из России Казачьей Лопани и более 120 — в Купянске.

Восстановление инфраструктуры после российских обстрелов продолжается в пригороде Харькова, Чугуевском, Изюмском и Купянском районах области.