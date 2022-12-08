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Харьковские газовики вернули голубое топливо в 700 домов в селах на Изюмщине

Общество 17:17   08.12.2022
Оксана Якушко
Харьковские газовики вернули голубое топливо в 700 домов в селах на Изюмщине Фото: Харьковгаз

В четырех селах Изюмского района полностью восстановили газоснабжение, сообщила ХОВА.

Газовики подключили к энергоносителю более 700 домов в селах Капитоловка, Бугаевка, Кунье и Липчановка Изюмского района.

Также возобновили подачу газа для более 200 семей в приграничной из России Казачьей Лопани и более 120 — в Купянске.

Восстановление инфраструктуры после российских обстрелов продолжается в пригороде Харькова, Чугуевском, Изюмском и Купянском районах области.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 17:17;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четырех селах Изюмского района полностью восстановили газоснабжение, сообщила ХОВА.".