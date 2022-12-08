Харьковские газовики вернули голубое топливо в 700 домов в селах на Изюмщине
Фото: Харьковгаз
В четырех селах Изюмского района полностью восстановили газоснабжение, сообщила ХОВА.
Газовики подключили к энергоносителю более 700 домов в селах Капитоловка, Бугаевка, Кунье и Липчановка Изюмского района.
Также возобновили подачу газа для более 200 семей в приграничной из России Казачьей Лопани и более 120 — в Купянске.
Восстановление инфраструктуры после российских обстрелов продолжается в пригороде Харькова, Чугуевском, Изюмском и Купянском районах области.
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 17:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четырех селах Изюмского района полностью восстановили газоснабжение, сообщила ХОВА.".