Газовики повернули блакитне паливо до 700 будинків в селах на Ізюмщині
У чотирьох селах Ізюмського району повністю відновили газопостачання, повідомляє ХОВА.
Газовики підключили до енергоносія понад 700 будинків у селах Капитолівка, Бугаївка, Куньє та Липчанівка Ізюмського району.
Також відновили подачу газу для більш ніж 200 родин у прикордонній з рф Козачій Лопані та понад 120 – у Куп‘янську.
Відбудова інфраструктури після російських обстрілів триває у передмісті Харкова, Чугуївському, Ізюмському й Куп‘янському районах області.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 17:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У чотирьох селах Ізюмського району повністю відновили газопостачання, повідомляє ХОВА.".