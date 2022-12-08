Газовики повернули блакитне паливо до 700 будинків в селах на Ізюмщині

У чотирьох селах Ізюмського району повністю відновили газопостачання, повідомляє ХОВА.

Газовики підключили до енергоносія понад 700 будинків у селах Капитолівка, Бугаївка, Куньє та Липчанівка Ізюмського району.

Також відновили подачу газу для більш ніж 200 родин у прикордонній з рф Козачій Лопані та понад 120 – у Куп‘янську.

Відбудова інфраструктури після російських обстрілів триває у передмісті Харкова, Чугуївському, Ізюмському й Куп‘янському районах області.