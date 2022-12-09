«Харьковоблэнерго» обнародовали график веерных отключений света на неделю
С 12 декабря в Харьковской области будет действовать новый график отключения электроэнергии, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
«В новом графике расширен список адресов по очереди таким образом, чтобы отключения происходили более равномерно. Мы просмотрели список адресов по каждой очереди и продолжаем над этим работать», — отметили в «Харьковоблэнерго».
Ежедневно будет 12 очередей отключения света, максимальная продолжительность при плановом отключении — 3 часа.
Ознакомиться с графиком можно по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 16:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 12 декабря в Харьковской области будет действовать новый график отключения электроэнергии, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".