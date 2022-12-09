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«Харьковоблэнерго» обнародовали график веерных отключений света на неделю

Общество 16:19   09.12.2022
Оксана Якушко
«Харьковоблэнерго» обнародовали график веерных отключений света на неделю

С 12 декабря в Харьковской области будет действовать новый график отключения электроэнергии, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«В новом графике расширен список адресов по очереди таким образом, чтобы отключения происходили более равномерно. Мы просмотрели список адресов по каждой очереди и продолжаем над этим работать», — отметили в «Харьковоблэнерго».

Ежедневно будет 12 очередей отключения света, максимальная продолжительность при плановом отключении — 3 часа.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Читайте также: Проводятся плановые отключения, — Синегубов об электроснабжении на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 16:19;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 12 декабря в Харьковской области будет действовать новый график отключения электроэнергии, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".