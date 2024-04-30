Терехов прокомментировал «беспрецедентное решение» для бизнеса в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал решение об освобождении харьковских предпринимателей от уплаты налогов за землю, недвижимость и единого налога по ФЛП 4-й группы.
«Важным аспектом принятия этого беспрецедентного решения является наша договоренность с государством о компенсации утраченных средств в местный бюджет. Ведь без такой поддержки просто невозможно сохранить экономическую базу Харькова и продолжать способствовать развитию бизнеса здесь в будущем», — написал мэр.
Напомним, в Харькове физические, юридические лица и ФЛП получили льготы по уплате налогов за землю и недвижимость. Соответствующее решение приняли депутаты Харьковского горсовета 30 апреля на внеочередной сессии. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщи, что предоставленные льготы приведут к потере около 1 млрд грн из городского бюджета.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: бизнес, льготы, предприниматели, сесія, сессия, терехов, флп, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Терехов прокомментировал «беспрецедентное решение» для бизнеса в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 12:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал решение об освобождении харьковских предпринимателей от уплаты налогов за землю, недвижимость и единого налога по ФЛП 4-й группы.".