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Терехов прокомментировал «беспрецедентное решение» для бизнеса в Харькове

Общество 12:20   30.04.2024
Виктория Яковенко
Терехов прокомментировал «беспрецедентное решение» для бизнеса в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал решение об освобождении харьковских предпринимателей от уплаты налогов за землю, недвижимость и единого налога по ФЛП 4-й группы.

«Важным аспектом принятия этого беспрецедентного решения является наша договоренность с государством о компенсации утраченных средств в местный бюджет. Ведь без такой поддержки просто невозможно сохранить экономическую базу Харькова и продолжать способствовать развитию бизнеса здесь в будущем», — написал мэр.

Напомним, в Харькове физические, юридические лица и ФЛП получили льготы по уплате налогов за землю и недвижимость. Соответствующее решение приняли депутаты Харьковского горсовета 30 апреля на внеочередной сессии. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщи, что предоставленные льготы приведут к потере около 1 млрд грн из городского бюджета.

 

Автор: Виктория Яковенко
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  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал решение об освобождении харьковских предпринимателей от уплаты налогов за землю, недвижимость и единого налога по ФЛП 4-й группы.".