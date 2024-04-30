Терехов прокоментував “безпрецедентне рішення” для підприємців у Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував звільнення харківських підприємців від сплати податків за землю, нерухомість та єдиного податку щодо ФОП 4-ої групи.
«Важливим аспектом прийняття цього безпрецедентного рішення є наша домовленість з державою про компенсацію втрачених коштів до місцевого бюджету. Адже без такої підтримки буде просто неможливо зберегти економічну базу Харкова та продовжувати сприяти розвитку бізнесу тут у майбутньому», – написав мер.
Нагадаємо, у Харкові фізичні, юридичні особи та ФОП отримали пільги зі сплати податків за землю та нерухомість. Відповідне рішення ухвалили депутати Харківської міськради 30 квітня на позачерговій сесії. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що надані пільги призведуть до втрати близько 1 млрд грн із міського бюджету.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бізнес, льготы, предприниматели, сесія, терехов, флп, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 12:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував звільнення харківських підприємців від сплати податків за землю, нерухомість та єдиного податку щодо ФОП 4-ої групи.".