Главные новости Харькова 2 мая: как прошла ночь, сводка Генштаба
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:33
Авиаудары по 7 населенным пунктам Харьковщины и 14 атак: сводка Генштаба ВСУ
«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Харьков, Золочев, Глубокое, Большая Даниловка, Слобожанское, Купянск, Боровая Харьковской области», — перечислили в утренней сводке Генштаба ВСУ 2 мая.
На Купянском направлении защитники Украины отбили 14 атак: в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестовое, Копанки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.
07:12
Тревога звучала до полуночи
В Харькове ночь прошла относительно спокойно. С вечера в области объявляли воздушную тревогу. Она длилась два часа — с 22:06 по 00:02. Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности российской авиации.
После отбоя тревоги в Харькове и области до утра больше не объявляли.
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 07:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".