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Главные новости Харькова 2 мая: как прошла ночь, сводка Генштаба

Происшествия 07:33   02.05.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 2 мая: как прошла ночь, сводка Генштаба Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:33

Авиаудары по 7 населенным пунктам Харьковщины и 14 атак: сводка Генштаба ВСУ

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Харьков, Золочев, Глубокое, Большая Даниловка, Слобожанское, Купянск, Боровая Харьковской области», — перечислили в утренней сводке Генштаба ВСУ 2 мая.

На Купянском направлении защитники Украины отбили 14 атак: в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестовое, Копанки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

07:12

Тревога звучала до полуночи

В Харькове ночь прошла относительно спокойно. С вечера в области объявляли воздушную тревогу. Она длилась два часа — с 22:06 по 00:02. Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности российской авиации.

После отбоя тревоги в Харькове и области до утра больше не объявляли.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 07:33;

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