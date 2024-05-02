Главные новости Харькова 2 мая: как прошла ночь, сводка Генштаба

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07:33

Авиаудары по 7 населенным пунктам Харьковщины и 14 атак: сводка Генштаба ВСУ

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Харьков, Золочев, Глубокое, Большая Даниловка, Слобожанское, Купянск, Боровая Харьковской области», — перечислили в утренней сводке Генштаба ВСУ 2 мая.

На Купянском направлении защитники Украины отбили 14 атак: в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестовое, Копанки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

07:12

Тревога звучала до полуночи

В Харькове ночь прошла относительно спокойно. С вечера в области объявляли воздушную тревогу. Она длилась два часа — с 22:06 по 00:02. Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности российской авиации.

После отбоя тревоги в Харькове и области до утра больше не объявляли.