Головні новини Харкова 2 травня: як минула ніч, зведення Генштабу

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07:33

Авіаудари по 7 населених пунктах Харківщини та 14 атак: зведення Генштабу ЗСУ

“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Харків, Золочів, Глибоке, Велика Данилівка, Слобожанське, Куп’янськ, Борова Харківської області”, – перерахували в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 2 травня.

На Куп’янському напрямку захисники України відбили 14 атак: у районах населених пунктів Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

07:12

Тривога лунала до півночі

У Харкові ніч пройшла спокійно. З вечора в області оголошували повітряну тривогу. Вона тривала дві години – з 22:06 по 00:02. Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність російської авіації.

Після відбою тривогу в Харкові та області до ранку більше не оголошували.