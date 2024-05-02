Головні новини Харкова 2 травня: як минула ніч, зведення Генштабу
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:33
Авіаудари по 7 населених пунктах Харківщини та 14 атак: зведення Генштабу ЗСУ
“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Харків, Золочів, Глибоке, Велика Данилівка, Слобожанське, Куп’янськ, Борова Харківської області”, – перерахували в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 2 травня.
На Куп’янському напрямку захисники України відбили 14 атак: у районах населених пунктів Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.
07:12
Тривога лунала до півночі
У Харкові ніч пройшла спокійно. З вечора в області оголошували повітряну тривогу. Вона тривала дві години – з 22:06 по 00:02. Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність російської авіації.
Після відбою тривогу в Харкові та області до ранку більше не оголошували.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 07:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".