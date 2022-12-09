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На дороги Харькова высыпали 938 тонн дефицитного продукта (фото)

Общество 12:13   09.12.2022
Оксана Горун
На дороги Харькова высыпали 938 тонн дефицитного продукта (фото) Фото: Харьковский горсовет

В мэрии сообщили, что дороги Харькова от гололеда обработали солью, дефицит которой после остановки «Артемсоли» весной вызвал ажиотажный рост цен.

«Для предотвращения образования гололеда на проезжей части было использовано 654 куб. м песчано-соляной смеси и 938 т соли», — сообщила пресс-служба Харьковской мэрии 9 декабря.

В Харькове чистят снег, 9 декабря 2022 4
Фото: Харьковский горсовет

В Харькове продолжают расчищать улицы и дворы от последствий снегопада. В работах на дорогах задействованы 122 единицы техники и 136 сотрудников «Дорремстроя». За прошедшие сутки с дорог города вывезли 150 кубометров снега.

В Харькове чистят снег, 9 декабря 2022 2
Фото: Харьковский горсовет

Во дворах трудятся больше 2000 рабочих и 95 единиц техники.

В Харькове чистят снег, 9 декабря 2022 3
Фото: Харьковский горсовет

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    • «В очистке территории парков и скверов, обслуживаемых СКП «Харьковзеленстрой», работают 302 коммунальщика и 31 единица автотракторной техники», — сообщили в горсовете.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 12:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии сообщили, что дороги Харькова от гололеда обработали солью, дефицит которой после остановки «Артемсоли» весной вызвал ажиотажный рост цен".