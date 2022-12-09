На дороги Харькова высыпали 938 тонн дефицитного продукта (фото)
В мэрии сообщили, что дороги Харькова от гололеда обработали солью, дефицит которой после остановки «Артемсоли» весной вызвал ажиотажный рост цен.
«Для предотвращения образования гололеда на проезжей части было использовано 654 куб. м песчано-соляной смеси и 938 т соли», — сообщила пресс-служба Харьковской мэрии 9 декабря.
В Харькове продолжают расчищать улицы и дворы от последствий снегопада. В работах на дорогах задействованы 122 единицы техники и 136 сотрудников «Дорремстроя». За прошедшие сутки с дорог города вывезли 150 кубометров снега.
Во дворах трудятся больше 2000 рабочих и 95 единиц техники.
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«В очистке территории парков и скверов, обслуживаемых СКП «Харьковзеленстрой», работают 302 коммунальщика и 31 единица автотракторной техники», — сообщили в горсовете.
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 12:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии сообщили, что дороги Харькова от гололеда обработали солью, дефицит которой после остановки «Артемсоли» весной вызвал ажиотажный рост цен".