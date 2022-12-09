На дороги Харкова висипали 938 тонн дефіцитного продукту (фото)
У мерії повідомили, що дороги Харкова від ожеледиці обробили сіллю, дефіцит якої після зупинки “Артемсолі” навесні спричинив ажіотажне зростання цін.
“Для запобігання утворенню ожеледиці на проїжджій частині було використано 654 куб. м піщано-соляної суміші та 938 т солі”, – повідомила пресслужба Харківської мерії 9 грудня.
У Харкові продовжують розчищати вулиці та двори від наслідків снігопаду. У роботах на дорогах задіяно 122 одиниці техніки та 136 співробітників “Доррембуду”. Минулої доби з доріг міста вивезли 150 кубометрів снігу.
У дворах працюють понад 2000 робітників та 95 одиниць техніки.
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“В очищенні території парків та скверів, що обслуговуються СКП “Харківзеленбуд”, працюють 302 комунальники та 31 одиниця автотракторної техніки”, – повідомили в міськраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 12:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мерії повідомили, що дороги Харкова від ожеледиці обробили сіллю, дефіцит якої після зупинки “Артемсолі” навесні спричинив ажіотажне зростання цін".