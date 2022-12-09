Live
  • П’ятниця 09.12.2022
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.46
    • 🟢

На дороги Харкова висипали 938 тонн дефіцитного продукту (фото)

Суспільство 12:13   09.12.2022
Оксана Горун
На дороги Харкова висипали 938 тонн дефіцитного продукту (фото) Фото: Харківська міськрада

У мерії повідомили, що дороги Харкова від ожеледиці обробили сіллю, дефіцит якої після зупинки “Артемсолі” навесні спричинив ажіотажне зростання цін.

“Для запобігання утворенню ожеледиці на проїжджій частині було використано 654 куб. м піщано-соляної суміші та 938 т солі”, – повідомила пресслужба Харківської мерії 9 грудня.

У Харкові чистять сніг, 9 грудня 2022 4

У Харкові продовжують розчищати вулиці та двори від наслідків снігопаду. У роботах на дорогах задіяно 122 одиниці техніки та 136 співробітників “Доррембуду”. Минулої доби з доріг міста вивезли 150 кубометрів снігу.

У Харкові чистять сніг, 9 грудня 2022 2

У дворах працюють понад 2000 робітників та 95 одиниць техніки.

У Харкові чистять сніг, 9 грудня 2022 3

  • Читайте також: Завдали збитків ремонтом доріг: з підприємства в Харкові вимагають 600 тис грн

    • “В очищенні території парків та скверів, що обслуговуються СКП “Харківзеленбуд”, працюють 302 комунальники та 31 одиниця автотракторної техніки”, – повідомили в міськраді.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    12:19
    Вулиці Харкова від снігу розчищають близько 2000 комунальників (фото)
    11:34
    У Харкові відбудовують будинок, в якому звалився дах та кілька поверхів (фото)
    10:21
    Харків заметає снігом: шляховики попередили про небезпеку (фоторепортаж)
    20:36
    Харків засипле снігом, а потім заллє дощем. Прогноз
    13:11
    Скандал у міськраді Харкова: посадовець мерії вдарив поліцейського

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На дороги Харкова висипали 938 тонн дефіцитного продукту (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 12:13;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мерії повідомили, що дороги Харкова від ожеледиці обробили сіллю, дефіцит якої після зупинки “Артемсолі” навесні спричинив ажіотажне зростання цін".