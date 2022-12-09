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Троллейбусы и трамваи Харькова 10 и 11 декабря будут возить по другому графику

Общество 17:26   09.12.2022
Оксана Якушко
Троллейбусы и трамваи Харькова 10 и 11 декабря будут возить по другому графику Фото: Харьковский горсовет

Наземный электротранспорт города Харькова 10 и 11 декабря будет курсировать по другому графику, сообщили в Харьковском горсовете.

В эти дни трамваи и троллейбусы будут работать с 7:00 до 19:00, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наземный электротранспорт города Харькова 10 и 11 декабря будет курсировать по другому графику, сообщили в Харьковском горсовете.".