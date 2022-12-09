Троллейбусы и трамваи Харькова 10 и 11 декабря будут возить по другому графику
Фото: Харьковский горсовет
Наземный электротранспорт города Харькова 10 и 11 декабря будет курсировать по другому графику, сообщили в Харьковском горсовете.
В эти дни трамваи и троллейбусы будут работать с 7:00 до 19:00, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 17:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наземный электротранспорт города Харькова 10 и 11 декабря будет курсировать по другому графику, сообщили в Харьковском горсовете.".