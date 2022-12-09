Троллейбусы и трамваи Харькова 10 и 11 декабря будут возить по другому графику

Наземный электротранспорт города Харькова 10 и 11 декабря будет курсировать по другому графику, сообщили в Харьковском горсовете.

В эти дни трамваи и троллейбусы будут работать с 7:00 до 19:00, сообщили в Департаменте инфраструктуры.