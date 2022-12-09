Тролейбуси і трамваї Харкова 10 та 11 грудня працюватимуть за іншим графіком
Наземний електротранспорт Харкова 10 та 11 грудня курсуватиме за іншим графіком, повідомили у Харківській міськраді.
Цими днями трамваї та тролейбуси працюватимуть з 7:00 до 19:00, повідомили у Департаменті інфраструктури.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 17:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наземний електротранспорт Харкова 10 та 11 грудня курсуватиме за іншим графіком, повідомили у Харківській міськраді.".