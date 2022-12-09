Тролейбуси і трамваї Харкова 10 та 11 грудня працюватимуть за іншим графіком

Наземний електротранспорт Харкова 10 та 11 грудня курсуватиме за іншим графіком, повідомили у Харківській міськраді.

Цими днями трамваї та тролейбуси працюватимуть з 7:00 до 19:00, повідомили у Департаменті інфраструктури.