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Тролейбуси і трамваї Харкова 10 та 11 грудня працюватимуть за іншим графіком

Суспільство 17:26   09.12.2022
Оксана Якушко
Тролейбуси і трамваї Харкова 10 та 11 грудня працюватимуть за іншим графіком

Наземний електротранспорт Харкова 10 та 11 грудня курсуватиме за іншим графіком, повідомили у Харківській міськраді.

Цими днями трамваї та тролейбуси працюватимуть з 7:00 до 19:00, повідомили у Департаменті інфраструктури.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 17:26;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наземний електротранспорт Харкова 10 та 11 грудня курсуватиме за іншим графіком, повідомили у Харківській міськраді.".