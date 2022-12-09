Во дворах Харькова ночью неизвестные изрезали колеса 17 машин (фото)

Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий. Пострадали автомобили жителей Киевского и Салтовского районов Харькова.

«Утром 8 декабря правоохранителям поступили заявления от жителей Киевского и Салтовского районов о повреждении колес автомобилей, припаркованных возле многоэтажек», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы двух райуправлений полиции.

«Во время осмотра сотрудниками полиции обнаружено около 17 автомобилей, у которых изрезаны колеса», — сообщили полицейские.

Хулиганов ищут.