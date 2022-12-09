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Во дворах Харькова ночью неизвестные изрезали колеса 17 машин (фото)

Происшествия 11:02   09.12.2022
Оксана Горун
Во дворах Харькова ночью неизвестные изрезали колеса 17 машин (фото) Фото: ГУ НП в Харьковской области

Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий. Пострадали автомобили жителей Киевского и Салтовского районов Харькова.

«Утром 8 декабря правоохранителям поступили заявления от жителей Киевского и Салтовского районов о повреждении колес автомобилей, припаркованных возле многоэтажек», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полиция у автостоянки во дворе
Фото: ГУ НП в Харьковской области

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы двух райуправлений полиции.

«Во время осмотра сотрудниками полиции обнаружено около 17 автомобилей, у которых изрезаны колеса», — сообщили полицейские.

Машине порезали колеса в Харькове
Фото: ГУ НП в Харьковской области

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    • Хулиганов ищут.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 11:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий. Пострадали автомобили жителей Киевского и Салтовского районов Харькова".