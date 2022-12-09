Во дворах Харькова ночью неизвестные изрезали колеса 17 машин (фото)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий. Пострадали автомобили жителей Киевского и Салтовского районов Харькова.
«Утром 8 декабря правоохранителям поступили заявления от жителей Киевского и Салтовского районов о повреждении колес автомобилей, припаркованных возле многоэтажек», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На место происшествия выехали следственно-оперативные группы двух райуправлений полиции.
«Во время осмотра сотрудниками полиции обнаружено около 17 автомобилей, у которых изрезаны колеса», — сообщили полицейские.
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Хулиганов ищут.
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 11:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий. Пострадали автомобили жителей Киевского и Салтовского районов Харькова".