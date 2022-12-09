У дворах Харкова вночі невідомі порізали колеса 17 машин (фото)

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій. Постраждали автомобілі мешканців Київського та Салтівського районів Харкова.

“Вранці 8 грудня правоохоронцям надійшли заяви від мешканців Київського та Салтівського районів про пошкодження коліс автомобілів, припаркованих біля багатоповерхівок”, – наголосили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи двох райуправлінь поліції.

“Під час огляду співробітниками поліції виявлено близько 17 автомобілів, у яких порізано колеса”, – повідомили поліцейські.

Хуліганів шукають.