Live
  • П’ятниця 09.12.2022
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.46
    • 🟢

У дворах Харкова вночі невідомі порізали колеса 17 машин (фото)

Події 11:02   09.12.2022
Оксана Горун
У дворах Харкова вночі невідомі порізали колеса 17 машин (фото)

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій. Постраждали автомобілі мешканців Київського та Салтівського районів Харкова.

“Вранці 8 грудня правоохоронцям надійшли заяви від мешканців Київського та Салтівського районів про пошкодження коліс автомобілів, припаркованих біля багатоповерхівок”, – наголосили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліція біля автостоянки у дворі

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи двох райуправлінь поліції.

“Під час огляду співробітниками поліції виявлено близько 17 автомобілів, у яких порізано колеса”, – повідомили поліцейські.

Машини порізали колеса у Харкові

  • Читайте також: У дворах Харкова вночі невідомі порізали колеса 17 машин (фото)

    • Хуліганів шукають.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    18:47
    Землі біля водойми в Харкові незаконно віддали поліцейським – прокуратура
    23:43
    Скандал навколо поведінки чиновників Харківської міськради. Що відомо (відео)
    17:23
    Верховний комісар ООН з прав людини приїхав в Харків. Подробиці
    20:02
    Співробітникам окупаційної адміністрації Ізюма повідомили про підозру (фото)
    10:20
    Поліція показала наслідки ракетних ударів по Куп’янську (фото)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У дворах Харкова вночі невідомі порізали колеса 17 машин (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 11:02;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій. Постраждали автомобілі мешканців Київського та Салтівського районів Харкова".