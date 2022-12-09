У дворах Харкова вночі невідомі порізали колеса 17 машин (фото)
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій. Постраждали автомобілі мешканців Київського та Салтівського районів Харкова.
“Вранці 8 грудня правоохоронцям надійшли заяви від мешканців Київського та Салтівського районів про пошкодження коліс автомобілів, припаркованих біля багатоповерхівок”, – наголосили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
На місце події виїхали слідчо-оперативні групи двох райуправлінь поліції.
“Під час огляду співробітниками поліції виявлено близько 17 автомобілів, у яких порізано колеса”, – повідомили поліцейські.
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Хуліганів шукають.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 11:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій. Постраждали автомобілі мешканців Київського та Салтівського районів Харкова".