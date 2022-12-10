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В Харькове Монатик пел для военных и ГСЧС и посетил самые разрушенные районы

Общество 18:04   10.12.2022
Оксана Якушко
В Харькове Монатик пел для военных и ГСЧС и посетил самые разрушенные районы

Украинский певец Дмитрий Монатик посетил Харьков с благотворительным концертом.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Благотворительный концерт с участием Монатика, «95 квартала» и Рianoboy дали для военных, полицейских, работников ГСЧС, железнодорожников, коммунальных служб, медиков, детей, эвакуированных с временно оккупированных территорий.


«Харьков вдохновляет. Харьков невероятный. Харьков очень люблю. Благодаря таким сильным городам я снова и снова понимаю, что выстоим. Уже выстояли! Благодаря таким городам-героям и людям, которые там живут, защищают и защищают, собираю себя по кусочкам. Вы – пример. Спасибо всем, кто был с нами!», — написал Монатик.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публикации материала: 10 декабря 2022 в 18:04;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский певец Дмитрий Монатик посетил Харьков с благотворительным концертом.".