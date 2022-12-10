В Харькове Монатик пел для военных и ГСЧС и посетил самые разрушенные районы

Украинский певец Дмитрий Монатик посетил Харьков с благотворительным концертом.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Благотворительный концерт с участием Монатика, «95 квартала» и Рianoboy дали для военных, полицейских, работников ГСЧС, железнодорожников, коммунальных служб, медиков, детей, эвакуированных с временно оккупированных территорий.



«Харьков вдохновляет. Харьков невероятный. Харьков очень люблю. Благодаря таким сильным городам я снова и снова понимаю, что выстоим. Уже выстояли! Благодаря таким городам-героям и людям, которые там живут, защищают и защищают, собираю себя по кусочкам. Вы – пример. Спасибо всем, кто был с нами!», — написал Монатик.