В Харькове Монатик пел для военных и ГСЧС и посетил самые разрушенные районы
Украинский певец Дмитрий Монатик посетил Харьков с благотворительным концертом.
Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Благотворительный концерт с участием Монатика, «95 квартала» и Рianoboy дали для военных, полицейских, работников ГСЧС, железнодорожников, коммунальных служб, медиков, детей, эвакуированных с временно оккупированных территорий.
«Харьков вдохновляет. Харьков невероятный. Харьков очень люблю. Благодаря таким сильным городам я снова и снова понимаю, что выстоим. Уже выстояли! Благодаря таким городам-героям и людям, которые там живут, защищают и защищают, собираю себя по кусочкам. Вы – пример. Спасибо всем, кто был с нами!», — написал Монатик.
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2022 в 18:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский певец Дмитрий Монатик посетил Харьков с благотворительным концертом.".