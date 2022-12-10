У Харкові Монатік співав для військових і ДСНС і відвідав зруйновані райони

Український співак Дмитро Монатік відвідав Харків із благодійним концертом.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Благодійний концерт за участю Монатіка, «95 кварталу» та Рianoboy дали для військових, поліцейських, працівників ДСНС, залізничників, комунальних служб, медиків, дітей, евакуйованих із тимчасово окупованих територій.





«Харків надихає. Харків неймовірний. Харків дуже люблю. Завдяки таким сильним містам я знову і знову розумію, що вистоїмо. Вже вистояли! Завдяки таким містам-героям і людям, які там живуть, боронять і захищають, збираю себе по шматочках. Ви — приклад. Дякую всім, хто був з нами!», – написав Монатік.