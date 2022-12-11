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В Харькове на ходу загорелся троллейбус: водитель получил ожоги (видео)

Происшествия 08:39   11.12.2022
Елена Нагорная
В Харькове на ходу загорелся троллейбус: водитель получил ожоги (видео)

Утром 11 декабря в Харькове на проспекте Льва Ландау во время движения загорелся троллейбус №24. Он только выезжал на маршрут, поэтому был без пассажиров.

Информация о пожаре поступила в 6:37, и на место выехали два отделения пожарных, рассказали МГ «Объектив» в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, чрезвычайники локализовали его в 6:55 и полностью ликвидировали в 7:42.

До прибытия бойцов ГСЧС водитель троллейбуса сам пытался потушить огонь и получил ожоги I степени, однако от госпитализации отказался, сообщили в пресс-службе.

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Причины возгорания пока неизвестны и устанавливаются.

Видео: соцсети

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 декабря 2022 в 08:39;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 11 декабря в Харькове на проспекте Льва Ландау во время движения загорелся троллейбус №24. Он только выезжал на маршрут, поэтому был без пассажиров.".