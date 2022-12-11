У Харкові на ходу загорівся тролейбус: водій отримав опіки (відео)
Вранці 11 грудня в Харкові на проспекті Льва Ландау під час руху спалахнув тролейбус №24. Він тільки виїжджав на маршрут, тож був без пасажирів.
Інформація про пожежу надійшла о 6:37, і на місце виїхали два відділення пожежників, розповіли МГ “Об’єктив” у пресслужбі облуправління ДСНС.
Площа загоряння склала 60 квадратних метрів, надзвичайники локалізували його о 6:55 та повністю ліквідували о 7:42.
До прибуття бійців ДСНС водій тролейбуса сам намагався загасити вогонь та отримав опіки І ступеня, проте від ушпиталення відмовився, повідомили у пресслужбі.
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Причини пожежі наразі невідомі та встановлюються.
Відео: соцмережі
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2022 в 08:39;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 11 грудня в Харкові на проспекті Льва Ландау під час руху спалахнув тролейбус №24. Він тільки виїжджав на маршрут, тож був без пасажирів.".