На Холодной Горе и Баварии. В Харькове ремонтируют пострадавшие от ракет дома
В Холодногорском и Новобаварском районах продолжают ремонтировать жилые дома, поврежденные обстрелами.
Об этом сообщила мэрия Харькова.
В частности, специалисты АО «Жилстрой-2» восстанавливают кирпичную кладку стен, межэтажные перекрытия, лестницу и кровлю в одном из домов по ул. Большой Панасовской.
Рабочие АО «Жилстрой-1» ремонтируют балконы и подъезд разрушенной части жилого дома по ул. Холодногорский.
В Новобаварском районе продолжается восстановление жилищного фонда, поврежденного из-за вражеских обстрелов.
Сейчас подрядная организация КП «Харьковспецстрой» ремонтирует один из жилых домов по ул. Тимирязева.
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 16:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Холодногорском и Новобаварском районах продолжают ремонтировать жилые дома, поврежденные обстрелами.".