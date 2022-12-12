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На Холодной Горе и Баварии. В Харькове ремонтируют пострадавшие от ракет дома

Общество 16:38   12.12.2022
Оксана Якушко
На Холодной Горе и Баварии. В Харькове ремонтируют пострадавшие от ракет дома

В Холодногорском и Новобаварском районах продолжают ремонтировать жилые дома, поврежденные обстрелами.

Об этом сообщила мэрия Харькова.

В частности, специалисты АО «Жилстрой-2» восстанавливают кирпичную кладку стен, межэтажные перекрытия, лестницу и кровлю в одном из домов по ул. Большой Панасовской.

Рабочие АО «Жилстрой-1» ремонтируют балконы и подъезд разрушенной части жилого дома по ул. Холодногорский.

В Новобаварском районе продолжается восстановление жилищного фонда, поврежденного из-за вражеских обстрелов.

Сейчас подрядная организация КП «Харьковспецстрой» ремонтирует один из жилых домов по ул. Тимирязева.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 16:38;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Холодногорском и Новобаварском районах продолжают ремонтировать жилые дома, поврежденные обстрелами.".