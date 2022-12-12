На Холодной Горе и Баварии. В Харькове ремонтируют пострадавшие от ракет дома

В Холодногорском и Новобаварском районах продолжают ремонтировать жилые дома, поврежденные обстрелами.

Об этом сообщила мэрия Харькова.



В частности, специалисты АО «Жилстрой-2» восстанавливают кирпичную кладку стен, межэтажные перекрытия, лестницу и кровлю в одном из домов по ул. Большой Панасовской.

Рабочие АО «Жилстрой-1» ремонтируют балконы и подъезд разрушенной части жилого дома по ул. Холодногорский.

В Новобаварском районе продолжается восстановление жилищного фонда, поврежденного из-за вражеских обстрелов.

Сейчас подрядная организация КП «Харьковспецстрой» ремонтирует один из жилых домов по ул. Тимирязева.