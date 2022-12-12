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На Холодній Горі та Баварії. У Харкові ремонтують зруйновані ракетами будинки

Суспільство 16:38   12.12.2022
Оксана Якушко
На Холодній Горі та Баварії. У Харкові ремонтують зруйновані ракетами будинки

У Холодногірському та Новобаварському районах продовжують ремонтувати житлові будинки, пошкоджені обстрілами.

Про це повідомила мерія Харкова.

Зокрема, фахівці АТ «Житлобуд-2» відновлюють цегляну кладку стін, міжповерхові перекриття, сходи та покрівлю в одному з будинків на вул. Великій Панасівській.

Робітники АТ «Житлобуд-1» ремонтують балкони та під’їзд зруйнованої частини житлового будинку по вул. Холодногірський.

У Новобаварському районі продовжується відновлення житлового фонду, пошкодженого через ворожі обстріли.

Наразі підрядна організація КП «Харківспецбуд» ремонтує один із житлових будинків по вул. Тимірязєва.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 16:38;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Холодногірському та Новобаварському районах продовжують ремонтувати житлові будинки, пошкоджені обстрілами.".