На Холодній Горі та Баварії. У Харкові ремонтують зруйновані ракетами будинки
У Холодногірському та Новобаварському районах продовжують ремонтувати житлові будинки, пошкоджені обстрілами.
Про це повідомила мерія Харкова.
Зокрема, фахівці АТ «Житлобуд-2» відновлюють цегляну кладку стін, міжповерхові перекриття, сходи та покрівлю в одному з будинків на вул. Великій Панасівській.
Робітники АТ «Житлобуд-1» ремонтують балкони та під’їзд зруйнованої частини житлового будинку по вул. Холодногірський.
У Новобаварському районі продовжується відновлення житлового фонду, пошкодженого через ворожі обстріли.
Наразі підрядна організація КП «Харківспецбуд» ремонтує один із житлових будинків по вул. Тимірязєва.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 16:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Холодногірському та Новобаварському районах продовжують ремонтувати житлові будинки, пошкоджені обстрілами.".