На Холодній Горі та Баварії. У Харкові ремонтують зруйновані ракетами будинки

У Холодногірському та Новобаварському районах продовжують ремонтувати житлові будинки, пошкоджені обстрілами.

Про це повідомила мерія Харкова.



Зокрема, фахівці АТ «Житлобуд-2» відновлюють цегляну кладку стін, міжповерхові перекриття, сходи та покрівлю в одному з будинків на вул. Великій Панасівській.

Робітники АТ «Житлобуд-1» ремонтують балкони та під’їзд зруйнованої частини житлового будинку по вул. Холодногірський.

У Новобаварському районі продовжується відновлення житлового фонду, пошкодженого через ворожі обстріли.

Наразі підрядна організація КП «Харківспецбуд» ремонтує один із житлових будинків по вул. Тимірязєва.