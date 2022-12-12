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Полиция показала последствия обстрелов на Харьковщине за сутки (фото)

Происшествия 11:57   12.12.2022
Оксана Горун
Полиция показала последствия обстрелов на Харьковщине за сутки (фото) Фото: ГУ НП в Харьковской области

За минувшие сутки под ударом врага  на Харьковщине оказались Волчанск, Купянск, Двуречная, Шевченково и Глубокое.

«Из-за атак оккупантов пострадали Чугуевский, Купянский и Харьковский районы. Погибших и раненых среди мирного населения нет», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Последствия обстрелов Харьковщины 11-12 декабря 2022 года
Фото: ГУ НП в Харьковской области

Так, по данным полицейских 11 декабря под минометный огонь попала территория Волчанска.

Последствия обстрелов Харьковщины 11-12 декабря 2022 года 2
Фото: ГУ НП в Харьковской области

Кроме того, в течение суток обстрелы зафиксировали в Купянске, поселке Глубокое, пгт Шевченково и Двуречной.

Последствия обстрелов Харьковщины 11-12 декабря 2022 года 3
Фото: ГУ НП в Харьковской области

«В результате обстрелов повреждения получили частные дома граждан», — уточнили полицейские.

  • Читайте также: На Харьковщине под обстрел попали 12 населенных пунктов — Генштаб

    • По всем фактам обстрелов открыли уголовные производства — за нарушение законов и обычаев войны.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 11:57;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки под ударом врага  на Харьковщине оказались Волчанск, Купянск, Двуречная, Шевченково и Глубокое".