Полиция показала последствия обстрелов на Харьковщине за сутки (фото)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
За минувшие сутки под ударом врага на Харьковщине оказались Волчанск, Купянск, Двуречная, Шевченково и Глубокое.
«Из-за атак оккупантов пострадали Чугуевский, Купянский и Харьковский районы. Погибших и раненых среди мирного населения нет», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Так, по данным полицейских 11 декабря под минометный огонь попала территория Волчанска.
Кроме того, в течение суток обстрелы зафиксировали в Купянске, поселке Глубокое, пгт Шевченково и Двуречной.
«В результате обстрелов повреждения получили частные дома граждан», — уточнили полицейские.
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По всем фактам обстрелов открыли уголовные производства — за нарушение законов и обычаев войны.
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 11:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки под ударом врага на Харьковщине оказались Волчанск, Купянск, Двуречная, Шевченково и Глубокое".