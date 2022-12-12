Полиция показала последствия обстрелов на Харьковщине за сутки (фото)

За минувшие сутки под ударом врага на Харьковщине оказались Волчанск, Купянск, Двуречная, Шевченково и Глубокое.

«Из-за атак оккупантов пострадали Чугуевский, Купянский и Харьковский районы. Погибших и раненых среди мирного населения нет», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Так, по данным полицейских 11 декабря под минометный огонь попала территория Волчанска.

Кроме того, в течение суток обстрелы зафиксировали в Купянске, поселке Глубокое, пгт Шевченково и Двуречной.

«В результате обстрелов повреждения получили частные дома граждан», — уточнили полицейские.

По всем фактам обстрелов открыли уголовные производства — за нарушение законов и обычаев войны.