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Поліція показала наслідки обстрілів на Харківщині за добу (фото)

Події 11:57   12.12.2022
Оксана Горун
Поліція показала наслідки обстрілів на Харківщині за добу (фото) Фото: ГУ НП в Харківській області

Минулої доби під ударом ворога на Харківщині опинилися Вовчанськ, Куп’янськ, Дворічна, Шевченкове та Глибоке.

“Через атаки окупантів постраждали Чугуївський, Куп’янський та Харківський райони. Загиблих та поранених серед мирного населення немає”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наслідки обстрілу Харківщини 11-12 грудня 2022 року

Так, за даними поліцейських, 11 грудня під мінометний вогонь потрапила територія Вовчанська.

Наслідки обстрілів Харківщини 11-12 грудня 2022 року 2

Крім того, протягом доби обстріли зафіксували в Куп’янську, селищі Глибоке, смт Шевченкове та Дворічній.

Наслідки обстрілів Харківщини 11-12 грудня 2022 року 3

“Внаслідок обстрілу пошкодження отримали приватні будинки громадян”, – уточнили поліцейські.

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    • За всіма фактами обстрілів відкрили кримінальні провадження – за порушення законів та звичаїв війни.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 11:57;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби під ударом ворога на Харківщині опинилися Вовчанськ, Куп’янськ, Дворічна, Шевченкове та Глибоке".