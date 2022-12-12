Поліція показала наслідки обстрілів на Харківщині за добу (фото)

Минулої доби під ударом ворога на Харківщині опинилися Вовчанськ, Куп’янськ, Дворічна, Шевченкове та Глибоке.

“Через атаки окупантів постраждали Чугуївський, Куп’янський та Харківський райони. Загиблих та поранених серед мирного населення немає”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Так, за даними поліцейських, 11 грудня під мінометний вогонь потрапила територія Вовчанська.

Крім того, протягом доби обстріли зафіксували в Куп’янську, селищі Глибоке, смт Шевченкове та Дворічній.

“Внаслідок обстрілу пошкодження отримали приватні будинки громадян”, – уточнили поліцейські.

За всіма фактами обстрілів відкрили кримінальні провадження – за порушення законів та звичаїв війни.