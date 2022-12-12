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Завтра в Харькове — сильный мокрый снег: патрульные обратились к водителям

20:21   12.12.2022
Елена Нагорная
Завтра в Харькове — сильный мокрый снег: патрульные обратились к водителям Фото: Павел Велицкий

Укргидрометцентр предупреждает об опасных погодных условиях в Харьковской области 13 декабря.

Днем в регионе — значительный снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, возможны порывы ветра 15-20 м/с. Такой погоде присвоен І уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц», — предупредили в Укргидрометцентре.

В связи с этим Управление патрульной полиции в Харьковской области призвало водителей быть предельно внимательными и осторожными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, в частности:

— придерживаться безопасного скоростного режима движения и дистанции;

— отказаться от рискованных маневров;

— снижать скорость при приближении к пешеходным переходам;

— пользоваться средствами пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей;

— с особой осторожностью двигаться по мостам, эстакадам, а также на подъемах и спусках.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 20:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укргидрометцентр предупреждает об опасных погодных условиях в Харьковской области 13 декабря.".