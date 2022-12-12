Завтра в Харькове — сильный мокрый снег: патрульные обратились к водителям
Укргидрометцентр предупреждает об опасных погодных условиях в Харьковской области 13 декабря.
Днем в регионе — значительный снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, возможны порывы ветра 15-20 м/с. Такой погоде присвоен І уровень опасности, желтый.
«Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц», — предупредили в Укргидрометцентре.
В связи с этим Управление патрульной полиции в Харьковской области призвало водителей быть предельно внимательными и осторожными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, в частности:
— придерживаться безопасного скоростного режима движения и дистанции;
— отказаться от рискованных маневров;
— снижать скорость при приближении к пешеходным переходам;
— пользоваться средствами пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей;
— с особой осторожностью двигаться по мостам, эстакадам, а также на подъемах и спусках.
Читайте также: «От нынешней зимы можно ждать чего угодно», — Укргидрометцентр
Новости по теме:
Вы читали новость: «Завтра в Харькове — сильный мокрый снег: патрульные обратились к водителям»; из категории на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 20:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укргидрометцентр предупреждает об опасных погодных условиях в Харьковской области 13 декабря.".