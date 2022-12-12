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Завтра в Харкові – сильний мокрий сніг: патрульні звернулися до водіїв

20:21   12.12.2022
Елена Нагорная
Завтра в Харкові – сильний мокрий сніг: патрульні звернулися до водіїв Фото: Павло Велицький

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні погодні умови у Харківській області 13 грудня.

Вдень у регіоні – значний сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, можливі пориви вітру 15-20 м/с. Такій погоді присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.

“Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць”, – попередили в Укргідрометцентрі.

У зв’язку з цим Управління патрульної поліції у Харківській області закликало водіїв бути дуже уважними та обережними та неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, зокрема:

– дотримуватися безпечного швидкісного режиму руху та дистанції;

– відмовитись від ризикованих маневрів;

– знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів;

– користуватися засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей;

– з особливою обережністю рухатися мостами, естакадами, а також на підйомах і спусках.

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Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 20:21;

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