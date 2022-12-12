Завтра в Харкові – сильний мокрий сніг: патрульні звернулися до водіїв
Укргідрометцентр попереджає про небезпечні погодні умови у Харківській області 13 грудня.
Вдень у регіоні – значний сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, можливі пориви вітру 15-20 м/с. Такій погоді присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.
“Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць”, – попередили в Укргідрометцентрі.
У зв’язку з цим Управління патрульної поліції у Харківській області закликало водіїв бути дуже уважними та обережними та неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, зокрема:
– дотримуватися безпечного швидкісного режиму руху та дистанції;
– відмовитись від ризикованих маневрів;
– знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів;
– користуватися засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей;
– з особливою обережністю рухатися мостами, естакадами, а також на підйомах і спусках.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 20:21;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укргідрометцентр попереджає про небезпечні погодні умови у Харківській області 13 грудня.".