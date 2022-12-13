Live
  • Вторник 13.12.2022
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.6

На Харьковщине кот, спасаясь от обстрела, выпрыгнул с четвертого этажа (видео)

Происшествия 12:19   13.12.2022
Оксана Горун
На Харьковщине кот, спасаясь от обстрела, выпрыгнул с четвертого этажа (видео) Фото: Спасение животных Харьков

Кот Джон чудом спасся, когда в его дом в Липцах прилетел снаряд, сообщила команда «Спасение животных Харьков».

«На войне некоторые животные вынуждены проявлять незаурядное мужество, чтобы спастись. Кот Джон выскочил из окна четвертого этажа, когда в его дом в Липцах прилетел снаряд, — сообщили харьковские спасатели животных. — Чудом остался жив. В результате падения котик травмировал челюсть, о нем позаботились местные жители. «Спасение животных Харьков» эвакуировали Джона в Харьков».

  • Читайте также: Как харьковский кот-беженец из Северной Салтовки попал в Нью-Йорк

    • Сейчас кота лечат ветеринары, а после завершения лечения ему будут искать новых хозяев.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    08:47
    На Харьковщине под обстрел попала «скорая», ранен фельдшер — Синегубов
    18:20
    Возвращался домой: на Харьковщине эксгумировали жертву оккупантов (фото)
    10:21
    Хозяйка погибла, хозяин в реанимации: на Харьковщине спасают осиротевшего пса
    16:45
    Синегубов: На Харьковщине страдают села рядом с критической инфраструктурой
    10:49
    Синегубов: Враг обстреливает села Харьковщины, которые рядом с границей с рф

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине кот, спасаясь от обстрела, выпрыгнул с четвертого этажа (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 12:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кот Джон чудом спасся, когда в его дом в Липцах прилетел снаряд, сообщила команда «Спасение животных Харьков»".