На Харьковщине кот, спасаясь от обстрела, выпрыгнул с четвертого этажа (видео)
Фото: Спасение животных Харьков
Кот Джон чудом спасся, когда в его дом в Липцах прилетел снаряд, сообщила команда «Спасение животных Харьков».
«На войне некоторые животные вынуждены проявлять незаурядное мужество, чтобы спастись. Кот Джон выскочил из окна четвертого этажа, когда в его дом в Липцах прилетел снаряд, — сообщили харьковские спасатели животных. — Чудом остался жив. В результате падения котик травмировал челюсть, о нем позаботились местные жители. «Спасение животных Харьков» эвакуировали Джона в Харьков».
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Сейчас кота лечат ветеринары, а после завершения лечения ему будут искать новых хозяев.
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 12:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кот Джон чудом спасся, когда в его дом в Липцах прилетел снаряд, сообщила команда «Спасение животных Харьков»".