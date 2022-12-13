На Харьковщине кот, спасаясь от обстрела, выпрыгнул с четвертого этажа (видео)

Кот Джон чудом спасся, когда в его дом в Липцах прилетел снаряд, сообщила команда «Спасение животных Харьков».

«На войне некоторые животные вынуждены проявлять незаурядное мужество, чтобы спастись. Кот Джон выскочил из окна четвертого этажа, когда в его дом в Липцах прилетел снаряд, — сообщили харьковские спасатели животных. — Чудом остался жив. В результате падения котик травмировал челюсть, о нем позаботились местные жители. «Спасение животных Харьков» эвакуировали Джона в Харьков».

Сейчас кота лечат ветеринары, а после завершения лечения ему будут искать новых хозяев.