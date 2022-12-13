На Харківщині кіт, рятуючись від обстрілу, вистрибнув із четвертого поверху

Кіт Джон дивом врятувався, коли до його будинку в Липцях прилетів снаряд, повідомила команда “Порятунок тварин Харків”.

“На війні деякі тварини змушені виявляти неабияку мужність, щоб урятуватися. Кіт Джон вискочив з вікна четвертого поверху, коли до його будинку в Липцях прилетів снаряд, – повідомили харківські рятувальники тварин. – Дивом залишився живим. Внаслідок падіння котик травмував щелепу, про нього подбали місцеві жителі. “Порятунок тварин Харків” евакуювали Джона до Харкова”.

Наразі кота лікують ветеринари, а після завершення лікування йому шукатимуть нових господарів.