Live
  • Вівторок 13.12.2022
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.6

На Харківщині кіт, рятуючись від обстрілу, вистрибнув із четвертого поверху

Події 12:19   13.12.2022
Оксана Горун
На Харківщині кіт, рятуючись від обстрілу, вистрибнув із четвертого поверху

Кіт Джон дивом врятувався, коли до його будинку в Липцях прилетів снаряд, повідомила команда “Порятунок тварин Харків”.

“На війні деякі тварини змушені виявляти неабияку мужність, щоб урятуватися. Кіт Джон вискочив з вікна четвертого поверху, коли до його будинку в Липцях прилетів снаряд, – повідомили харківські рятувальники тварин. – Дивом залишився живим. Внаслідок падіння котик травмував щелепу, про нього подбали місцеві жителі. “Порятунок тварин Харків” евакуювали Джона до Харкова”.

  • Читайте також: Бинт, заспокійливе, шприци. Що має бути у ветаптечці для котів і собак

    • Наразі кота лікують ветеринари, а після завершення лікування йому шукатимуть нових господарів.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    08:47
    На Харківщині під обстріл потрапила “швидка”, поранено фельдшера – Синєгубов
    18:20
    Повертався додому: на Харківщині ексгумували жертву окупантів (фото)
    10:21
    Господиня загинула, господар у реанімації: на Харківщині рятують пса
    16:45
    Синєгубов: На Харківщині страждають села поряд із критичною інфраструктурою
    10:49
    Синєгубов: Ворог обстрілює села Харківщини, які поряд із кордоном з рф

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині кіт, рятуючись від обстрілу, вистрибнув із четвертого поверху»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2022 в 12:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кіт Джон дивом врятувався, коли до його будинку в Липцях прилетів снаряд, повідомила команда “Порятунок тварин Харків”".