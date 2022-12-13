На Харківщині кіт, рятуючись від обстрілу, вистрибнув із четвертого поверху
Кіт Джон дивом врятувався, коли до його будинку в Липцях прилетів снаряд, повідомила команда “Порятунок тварин Харків”.
“На війні деякі тварини змушені виявляти неабияку мужність, щоб урятуватися. Кіт Джон вискочив з вікна четвертого поверху, коли до його будинку в Липцях прилетів снаряд, – повідомили харківські рятувальники тварин. – Дивом залишився живим. Внаслідок падіння котик травмував щелепу, про нього подбали місцеві жителі. “Порятунок тварин Харків” евакуювали Джона до Харкова”.
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Наразі кота лікують ветеринари, а після завершення лікування йому шукатимуть нових господарів.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2022 в 12:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кіт Джон дивом врятувався, коли до його будинку в Липцях прилетів снаряд, повідомила команда “Порятунок тварин Харків”".