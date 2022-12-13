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Под Харьковом поймали любительницу путина – призвала поддерживать рф

Общество 15:44   13.12.2022
Оксана Якушко
Под Харьковом поймали любительницу путина – призвала поддерживать рф Харківська обласна прокуратура

Разоблачили очередную коллаборантку, которая поддерживала действия путина — 42-летнюю жительницу пгт Чкаловское Чугуевского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Во время оккупации пгт Чкаловское Чугуевского района 42-летняя местная жительница публично поддерживала действия и решения президента рф. Подозреваемая убеждала других, что «ВСУ больше не вернутся на территорию Харьковской области» и говорила, что нужно выводить из обращения украинские монеты и купюры.

Женщина призвала оказывать оккупантам помощь, поддерживать их действия, а также отрицала вооруженную агрессию рф против Украины.

Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области сообщила женщине о подозрении в публичных призывах к поддержке решений и действий России (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

Разоблачение и документирование противоправной деятельности проводилось совместно с Управлением СБУ Харьковской области и Чугуевским РУП ГУНП в Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 15:44;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разоблачили очередную коллаборантку, которая поддерживала действия путина — 42-летнюю жительницу пгт Чкаловское Чугуевского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".