Под Харьковом поймали любительницу путина – призвала поддерживать рф
Разоблачили очередную коллаборантку, которая поддерживала действия путина — 42-летнюю жительницу пгт Чкаловское Чугуевского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Во время оккупации пгт Чкаловское Чугуевского района 42-летняя местная жительница публично поддерживала действия и решения президента рф. Подозреваемая убеждала других, что «ВСУ больше не вернутся на территорию Харьковской области» и говорила, что нужно выводить из обращения украинские монеты и купюры.
Женщина призвала оказывать оккупантам помощь, поддерживать их действия, а также отрицала вооруженную агрессию рф против Украины.
Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области сообщила женщине о подозрении в публичных призывах к поддержке решений и действий России (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).
Разоблачение и документирование противоправной деятельности проводилось совместно с Управлением СБУ Харьковской области и Чугуевским РУП ГУНП в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 15:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разоблачили очередную коллаборантку, которая поддерживала действия путина — 42-летнюю жительницу пгт Чкаловское Чугуевского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".