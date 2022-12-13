Под Харьковом поймали любительницу путина – призвала поддерживать рф

Разоблачили очередную коллаборантку, которая поддерживала действия путина — 42-летнюю жительницу пгт Чкаловское Чугуевского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Во время оккупации пгт Чкаловское Чугуевского района 42-летняя местная жительница публично поддерживала действия и решения президента рф. Подозреваемая убеждала других, что «ВСУ больше не вернутся на территорию Харьковской области» и говорила, что нужно выводить из обращения украинские монеты и купюры.

Женщина призвала оказывать оккупантам помощь, поддерживать их действия, а также отрицала вооруженную агрессию рф против Украины.

Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области сообщила женщине о подозрении в публичных призывах к поддержке решений и действий России (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

Разоблачение и документирование противоправной деятельности проводилось совместно с Управлением СБУ Харьковской области и Чугуевским РУП ГУНП в Харьковской области.