Під Харковом впіймали любительку путіна – закликала підтримувати рф
Викрили чергову колаборантку, яка підтримувала дії путина – 42-річну мешканку смт Чкалівське Чугуївського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Під час окупації смт Чкаловське Чугуївського району 42-річна місцева мешканка публічно підтримувала дії та рішення президента рф. Підозрювана переконувала інших осіб, що «ЗСУ більше не повернуться на територію Харківської області» та казала, що треба виводити з обігу українські монети та купюри.
Жінка закликала надавати окупантам допомогу, підтримувати їхні дії, а також заперечувала збройну агресію рф проти України.
Чугуївська окружна прокуратура Харківської області повідомила жінці про підозру у публічних закликах до підтримки рішень та дій рф (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Управлінням СБУ Харківської області та Чугуївським РУП ГУНП в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2022 в 15:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Викрили чергову колаборантку, яка підтримувала дії путина – 42-річну мешканку смт Чкалівське Чугуївського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.".