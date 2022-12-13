Під Харковом впіймали любительку путіна – закликала підтримувати рф

Викрили чергову колаборантку, яка підтримувала дії путина – 42-річну мешканку смт Чкалівське Чугуївського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Під час окупації смт Чкаловське Чугуївського району 42-річна місцева мешканка публічно підтримувала дії та рішення президента рф. Підозрювана переконувала інших осіб, що «ЗСУ більше не повернуться на територію Харківської області» та казала, що треба виводити з обігу українські монети та купюри.

Жінка закликала надавати окупантам допомогу, підтримувати їхні дії, а також заперечувала збройну агресію рф проти України.

Чугуївська окружна прокуратура Харківської області повідомила жінці про підозру у публічних закликах до підтримки рішень та дій рф (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Управлінням СБУ Харківської області та Чугуївським РУП ГУНП в Харківській області.