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“Головній з економіки” в окупаційній адміністрації Куп’янська загрожує тюрма

Події 19:26   12.12.2022
Елена Нагорная
“Головній з економіки” в окупаційній адміністрації Куп’янська загрожує тюрма

Уродженка Донецької області, яка переїхала в Куп’янськ на Харківщині, у травні обійняла посаду “в.о. начальниці відділу економічного розвитку” в окупаційній адміністрації міста.

Колаборантка була відповідальною за “економічний розвиток” міста під виглядом турботи російської влади, розповіли у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

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40-річній жінці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).


Фото: Харківська облпрокуратура

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Світ, Спорт, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 19:26;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уродженка Донецької області, яка переїхала в Куп’янськ на Харківщині, у травні обійняла посаду “в.о. начальниці відділу економічного розвитку” в окупаційній адміністрації міста.".