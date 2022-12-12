“Головній з економіки” в окупаційній адміністрації Куп’янська загрожує тюрма

Уродженка Донецької області, яка переїхала в Куп’янськ на Харківщині, у травні обійняла посаду “в.о. начальниці відділу економічного розвитку” в окупаційній адміністрації міста.

Колаборантка була відповідальною за “економічний розвиток” міста під виглядом турботи російської влади, розповіли у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

40-річній жінці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура