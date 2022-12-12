“Головній з економіки” в окупаційній адміністрації Куп’янська загрожує тюрма
Уродженка Донецької області, яка переїхала в Куп’янськ на Харківщині, у травні обійняла посаду “в.о. начальниці відділу економічного розвитку” в окупаційній адміністрації міста.
Колаборантка була відповідальною за “економічний розвиток” міста під виглядом турботи російської влади, розповіли у пресслужбі Харківської облпрокуратури.
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40-річній жінці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 19:26;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уродженка Донецької області, яка переїхала в Куп’янськ на Харківщині, у травні обійняла посаду “в.о. начальниці відділу економічного розвитку” в окупаційній адміністрації міста.".