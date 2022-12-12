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«Главной по экономике» в оккупационной администрации Купянска грозит тюрьма

Происшествия 19:26   12.12.2022
Елена Нагорная
«Главной по экономике» в оккупационной администрации Купянска грозит тюрьма

Уроженка Донецкой области, которая переехала в Купянск на Харьковщине, в мае заняла должность «и.о. начальника отдела экономического развития» в оккупационной администрации города.

Коллаборантка была ответственна за «экономическое развитие» города под видом заботы российских властей, рассказали в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

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40-летней женщине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).


Фото: Харьковская облпрокуратура

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Мир, Общество, Спорт, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 19:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уроженка Донецкой области, которая переехала в Купянск на Харьковщине, в мае заняла должность «и.о. начальника отдела экономического развития» в оккупационной администрации города.".