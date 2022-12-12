«Главной по экономике» в оккупационной администрации Купянска грозит тюрьма

Уроженка Донецкой области, которая переехала в Купянск на Харьковщине, в мае заняла должность «и.о. начальника отдела экономического развития» в оккупационной администрации города.

Коллаборантка была ответственна за «экономическое развитие» города под видом заботы российских властей, рассказали в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

40-летней женщине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура