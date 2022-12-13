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Прокуратура показала фото после обстрела Купянска: по городу ударили С-300

Происшествия 11:33   13.12.2022
Оксана Горун
Прокуратура показала фото после обстрела Купянска: по городу ударили С-300

Из-за удара ракетами из ЗРК С-300 и продолжающихся обстрелов в Купянске полностью разрушено двухэтажное здание, поврежден автомобиль «скорой», а фельдшер «экстренки» ранен.

«По данным следствия, 13 декабря около 04:30 российские военные нанесли ракетный удар по г. Купянску: полностью разрушено двухэтажное административное здание. По предварительной информации, оккупанты обстреляли город ракетами типа С-300. В это время автомобиль скорой помощи, ехавший по вызову в Купянске, также попал под обстрел. Взрывной волной выбило стекло, получил ранение 54-летний фельдшер», — подытожили информацию о событиях минувшей ночи и утра в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

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    • Прокуроры на месте уже фиксируют последствия обстрелов.

    Последствия обстрела Купянска из С-300 ночью 13 декабря 9

    Последствия обстрела Купянска из С-300 ночью 13 декабря 10

    Последствия обстрела Купянска из С-300 ночью 13 декабря 8

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 11:33;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за удара ракетами из ЗРК С-300 и продолжающихся обстрелов в Купянске полностью разрушено двухэтажное здание, поврежден автомобиль «скорой», а фельдшер «экстренки» ранен".