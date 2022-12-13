Прокуратура показала фото после обстрела Купянска: по городу ударили С-300

Из-за удара ракетами из ЗРК С-300 и продолжающихся обстрелов в Купянске полностью разрушено двухэтажное здание, поврежден автомобиль «скорой», а фельдшер «экстренки» ранен.

«По данным следствия, 13 декабря около 04:30 российские военные нанесли ракетный удар по г. Купянску: полностью разрушено двухэтажное административное здание. По предварительной информации, оккупанты обстреляли город ракетами типа С-300. В это время автомобиль скорой помощи, ехавший по вызову в Купянске, также попал под обстрел. Взрывной волной выбило стекло, получил ранение 54-летний фельдшер», — подытожили информацию о событиях минувшей ночи и утра в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры на месте уже фиксируют последствия обстрелов.