Прокуратура показала фото після обстрілу Куп’янська: містом ударили С-300
Через удар ракетами із ЗРК С-300 і обстрілів у Куп’янську повністю зруйновано двоповерхову будівлю, пошкоджено автомобіль “швидкої”, а фельдшера “екстренки” поранено.
“За даними слідства, 13 грудня близько 04:30 російські військові завдали ракетний удар по м. Куп‘янську: повністю зруйновано двоповерхову адміністративну будівлю. За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто ракетами типу С-300. У цей час автомобіль швидкої допомоги, який їхав на виклик у Куп‘янську, також потрапив під обстріл. Вибуховою хвилею вибило скло, отримав поранення 54-річний фельдшер“, – підсумували інформацію про події минулої ночі та ранку в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
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Прокурори на місці вже фіксують наслідки обстрілу.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2022 в 11:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через удар ракетами із ЗРК С-300 і обстрілів у Куп’янську повністю зруйновано двоповерхову будівлю, пошкоджено автомобіль “швидкої”, а фельдшера “екстренки” поранено".