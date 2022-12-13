Прокуратура показала фото після обстрілу Куп’янська: містом ударили С-300

Через удар ракетами із ЗРК С-300 і обстрілів у Куп’янську повністю зруйновано двоповерхову будівлю, пошкоджено автомобіль “швидкої”, а фельдшера “екстренки” поранено.

“За даними слідства, 13 грудня близько 04:30 російські військові завдали ракетний удар по м. Куп‘янську: повністю зруйновано двоповерхову адміністративну будівлю. За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто ракетами типу С-300. У цей час автомобіль швидкої допомоги, який їхав на виклик у Куп‘янську, також потрапив під обстріл. Вибуховою хвилею вибило скло, отримав поранення 54-річний фельдшер“, – підсумували інформацію про події минулої ночі та ранку в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Прокурори на місці вже фіксують наслідки обстрілу.