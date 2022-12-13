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Прокуратура показала фото після обстрілу Куп’янська: містом ударили С-300

Події 11:33   13.12.2022
Оксана Горун
Прокуратура показала фото після обстрілу Куп’янська: містом ударили С-300

Через удар ракетами із ЗРК С-300 і обстрілів у Куп’янську повністю зруйновано двоповерхову будівлю, пошкоджено автомобіль “швидкої”, а фельдшера “екстренки” поранено.

За даними слідства, 13 грудня близько 04:30 російські військові завдали ракетний удар по м. Куп‘янську: повністю зруйновано двоповерхову адміністративну будівлю. За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто ракетами типу С-300. У цей час автомобіль швидкої допомоги, який їхав на виклик у Куп‘янську, також потрапив під обстріл. Вибуховою хвилею вибило скло, отримав поранення 54-річний фельдшер“, – підсумували інформацію про події минулої ночі та ранку в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

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    • Прокурори на місці вже фіксують наслідки обстрілу.

    Наслідки обстрілу Куп'янська із С-300 вночі 13 грудня 9

    Наслідки обстрілу Куп'янська із С-300 вночі 13 грудня 10

    Наслідки обстрілу Куп'янська із С-300 вночі 13 грудня 8

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2022 в 11:33;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через удар ракетами із ЗРК С-300 і обстрілів у Куп’янську повністю зруйновано двоповерхову будівлю, пошкоджено автомобіль “швидкої”, а фельдшера “екстренки” поранено".