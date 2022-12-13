Ракетный удар, обстрелы из танков и артиллерии: сводка Генштаба по Харьковщине
Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
В течение суток противник нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре Харьковской области, отмечают в Генштабе.
Читайте также: Прокуратура показала фото после обстрела Купянска: по городу ударили С-300
На Слобожанском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Амбарное, Ольховатка, Двуречная и Красное.
На Купянском направлении обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Берестовое.
«Остается угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на всей территории Украины», — подчеркнули в Генштабе.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ракетный удар, обстрелы из танков и артиллерии: сводка Генштаба по Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 18:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".