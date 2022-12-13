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Ракетный удар, обстрелы из танков и артиллерии: сводка Генштаба по Харьковщине

Происшествия 18:37   13.12.2022
Елена Нагорная
Ракетный удар, обстрелы из танков и артиллерии: сводка Генштаба по Харьковщине

Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

В течение суток противник нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре Харьковской области, отмечают в Генштабе.

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На Слобожанском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Амбарное, Ольховатка, Двуречная и Красное.

На Купянском направлении обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Берестовое.

«Остается угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на всей территории Украины», — подчеркнули в Генштабе.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 18:37;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".