Ракетный удар, обстрелы из танков и артиллерии: сводка Генштаба по Харьковщине

Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

В течение суток противник нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре Харьковской области, отмечают в Генштабе.

На Слобожанском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Амбарное, Ольховатка, Двуречная и Красное.

На Купянском направлении обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Берестовое.

«Остается угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на всей территории Украины», — подчеркнули в Генштабе.