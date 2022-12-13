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Ракетний удар, обстріли з танків та артилерії: зведення Генштабу по Харківщині

Події 18:37   13.12.2022
Олена Нагорна
Ракетний удар, обстріли з танків та артилерії: зведення Генштабу по Харківщині

Райони щонайменше 11 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

Протягом доби супротивник завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Харківської області, зазначають у Генштабі.

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На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне.

На Куп’янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та Берестове.

“Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України”, – підкреслили в Генштабі.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2022 в 18:37;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 11 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.".