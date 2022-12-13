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В Харькове случилось два пожара в многоэтажках — людей эвакуировали

Происшествия 07:49   13.12.2022
Оксана Горун
В Харькове случилось два пожара в многоэтажках — людей эвакуировали

Пожары в течение суток произошли в домах на улицах Харьковских дивизий и Ощепкова. Из-за сильного задымления спасателям пришлось выводить из зданий людей.

Подробности пожаров сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В 12:03 в Харькове на ул. Харьковских дивизий, 14, произошел пожар. В жилом 10-этажном доме на уровне 5-го и 6-го этажей горели электрощитовые на площади два квадратных метра. Из-за образования сильного задымления, чтобы обезопасить жителей, спасатели организовали их эвакуацию. Они вывели на свежий воздух семь человек», — сообщили в ГСЧС.

Чтобы ликвидировать пожар, спасатели обошлись огнетушителями — уже в 12:34 от огня избавились. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.

Еще один пожар случился вечером 12 декабря на ул. Ощепкова, 16.

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    • «Произошло возгорание на кухне в квартире на втором этаже жилой 5-этажки. Во время проведения разведки огнеборцы 11-й ГПСЧ нашли в задымленном жилище его хозяина, 1973 года рождения, и вывели его из опасной зоны, спасши жизнь. На кухне горели домашние вещи и всевозможный хлам на площади 5 квадратных метров», — отметили спасатели.

    Причину пожара устанавливают.

    Пожаров из-за обстрелов на Харьковщине за прошедшие сутки не было, сообщили в ГСЧС.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 07:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожары в течение суток произошли в домах на улицах Харьковских дивизий и Ощепкова. Из-за сильного задымления спасателям пришлось выводить из зданий людей".