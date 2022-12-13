У Харкові сталися дві пожежі в багатоповерхівках – людей евакуювали

Пожежі протягом доби виникли в будинках на вулицях Харківських дивізій та Ощепкова. Через сильне задимлення рятувальникам довелося виводити із будинків людей.

Подробиці пожеж повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“О 12:03 у Харкові на вул. Харківських дивізій, 14, сталася пожежа. У житловому 10-поверховому будинку на рівні 5-го та 6-го поверхів горіли електрощитові на площі два квадратні метри. Через утворення сильного задимлення, щоб убезпечити мешканців, рятувальники організували їхню евакуацію. Вони вивели на свіже повітря семеро людей”, – повідомили в ДСНС.

Щоб ліквідувати пожежу, рятувальники обійшлися вогнегасниками – вже о 12:34 позбулися вогню. За попередньою версією причиною пожежі стало коротке замикання.

Ще одна пожежа сталася увечері 12 грудня на вул. Ощепкова, 16.

“Під час проведення розвідки вогнеборці 11-ї ДПСЧ знайшли в задимленому житлі його господаря, 1973 року народження, і вивели його з небезпечної зони, врятувавши життя. На кухні горіли домашні речі та всілякий мотлох на площі 5 квадратних метрів”, – зазначили рятувальники.

Причину пожежі встановлюють.

Пожеж через обстріли на Харківщині минулої доби не було, повідомили в ДСНС.