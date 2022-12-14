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Первая в мире партия. В Харьков привезли бронежилеты для детей

Общество 16:41   14.12.2022
Оксана Якушко
Первая в мире партия. В Харьков привезли бронежилеты для детей

Бронежилеты для эвакуации детей из зоны боевых действий существуют в 3-х разных размерах, сообщила волонтер Наталья Попова.

«Для обеспечения безопасности детей мы были вынуждены заказать бронежилеты для детей. Некоторые считают, что эта партия в рамках военных действий, первая в мире», — написала Попова на своей странице в Facebook.

Бронежилеты для детей появились при поддержке Львовского оборонного кластера, фонда «Renew Democrace Initiative» и посольства Украины в Японии. 20 бронежилетов для деток от 4 до 14 лет в 3х разных размерах уже отшили и привезли в Харьков детские. Их будут использовать волонтеры во время эвакуации детей с обстреливаемых территорий. Всего планируют отшить 500 детских бронежилетов.

Так же сегодня передали 100 облегченных бронежилетов для сотрудников экстренной медицинской помощи, которые работают на северо-востоке нашей области.

«Эмоции шкалят. Когда мир доходит до такой необходимости в защите детей, нет слов, чтобы передать, куда катится наш мир. И всё это мы можем остановить только одним путем, победив врага! Слава Украине! Спасибо всем кто помогает нам!» — отметила Попова.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 декабря 2022 в 16:41;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бронежилеты для эвакуации детей из зоны боевых действий существуют в 3х разных размерах, сообщила волонтер Наталья Попова.".