Перша у світі партія. До Харкова привезли бронежилети для дітей

Бронежилети для евакуації дітей із зони бойових дій існують у 3-х різних розмірах, повідомила волонтерка Наталія Попова.

«Для забезпечення безпеки дітей ми були змушені замовити бронежилети для дітей. Дехто вважає, що ця партія в рамках військових дій, перша у світі», – написала Попова на своїй сторінці у Facebook.

Бронежилети для дітей з’явилися за підтримки Львівського оборонного кластера, фонду Renew Democrace Initiative та посольства України в Японії. 20 бронежилетів для діток від 4 до 14 років у 3х різних розмірах вже відшили та привезли до Харкова дитячі. Їх використовуватимуть волонтери під час евакуації дітей з територій, що обстрілюються. Загалом планують відшити 500 дитячих бронежилетів.

Також сьогодні передали 100 полегшених бронежилетів для співробітників екстреної медичної допомоги, які працюють на північному сході нашої області.

«Емоції шкалять. Коли світ доходить до такої потреби у захисті дітей, немає слів, щоб передати, куди котиться наш світ. І все це ми можемо зупинити лише одним шляхом, перемігши ворога! Слава Україні! Дякую всім, хто допомагає нам!» – зазначила Попова.