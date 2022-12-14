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Пострадавших и жертв из-за обстрелов на Харьковщине за сутки нет — Синегубов

Происшествия 09:09   14.12.2022
Оксана Горун
Пострадавших и жертв из-за обстрелов на Харьковщине за сутки нет — Синегубов Фото: Олег Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что под обстрелы в Харьковской области попали Купянский, Харьковский и Чугуевский районы.

«Оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам Купянщины. Обстреламиз танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Купянск, Котляровка, Табаевка и Берестовое. А также Амбарное, Ольховатка, Хатнее, Меловое и Двуречная, — перечислил Синегубов. — Кроме того, под обстрелами врага находились Харьковский и Чугуевский районы. К счастью, жертв и пострадавших нет».

Также глава ХОВА повторил информацию Генштаба ВСУ относительно попытки россиян атаковать Гряниковку под Двуречной. Напомним, атаку отбили силы обороны.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 декабря 2022 в 09:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что под обстрелы в Харьковской области попали Купянский, Харьковский и Чугуевский районы".