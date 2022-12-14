Пострадавших и жертв из-за обстрелов на Харьковщине за сутки нет — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что под обстрелы в Харьковской области попали Купянский, Харьковский и Чугуевский районы.

«Оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам Купянщины. Обстреламиз танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Купянск, Котляровка, Табаевка и Берестовое. А также Амбарное, Ольховатка, Хатнее, Меловое и Двуречная, — перечислил Синегубов. — Кроме того, под обстрелами врага находились Харьковский и Чугуевский районы. К счастью, жертв и пострадавших нет».

Также глава ХОВА повторил информацию Генштаба ВСУ относительно попытки россиян атаковать Гряниковку под Двуречной. Напомним, атаку отбили силы обороны.