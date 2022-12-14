Пострадавших и жертв из-за обстрелов на Харьковщине за сутки нет — Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что под обстрелы в Харьковской области попали Купянский, Харьковский и Чугуевский районы.
«Оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам Купянщины. Обстреламиз танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Купянск, Котляровка, Табаевка и Берестовое. А также Амбарное, Ольховатка, Хатнее, Меловое и Двуречная, — перечислил Синегубов. — Кроме того, под обстрелами врага находились Харьковский и Чугуевский районы. К счастью, жертв и пострадавших нет».
Также глава ХОВА повторил информацию Генштаба ВСУ относительно попытки россиян атаковать Гряниковку под Двуречной. Напомним, атаку отбили силы обороны.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Пострадавших и жертв из-за обстрелов на Харьковщине за сутки нет — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 14 декабря 2022 в 09:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что под обстрелы в Харьковской области попали Купянский, Харьковский и Чугуевский районы".