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Потерпілих та жертв через обстріли на Харківщині за добу немає – Синєгубов

Події 09:09   14.12.2022
Оксана Горун
Потерпілих та жертв через обстріли на Харківщині за добу немає – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що під обстріл у Харківській області потрапили Куп’янський, Харківський та Чугуївський райони.

Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка та Берестове. А також Амбарне, Вільхуватка, Хатнє, Мілове і Дворічна, – перерахував Синєгубов. – Крім того, під обстрілами ворога були Харківський та Чугуївський райони. На щастя, жертв та постраждалих немає“.

Також голова ХОВА повторив інформацію Генштабу ЗСУ щодо спроби росіян атакувати Гряниківку під Дворічною. Нагадаємо, атаку відбили сили оборони.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2022 в 09:09;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що під обстріл у Харківській області потрапили Куп’янський, Харківський та Чугуївський райони".