Жители нескольких поселков под Харьковом встретят Новый год без света

С возобновлением электроснабжения части населенных пунктов Харьковского района, в том числе тех, которые находятся прямо под Харьковом, сложилась «критическая ситуация», сообщила пресс-служба ХОВА.

«Наиболее критическая ситуация, по словам первого заместителя начальника Харьковской районной военной администрации Владимира Усова, сложилась с возобновлением электроснабжения Липцев, Циркунов, Слатиного и Черкасских Тишков. Некоторые территории еще нуждаются в разминировании, энергетики планируют их запитать в январе – феврале следующего года», — проинформировали в ХОВА по итогам совещания, которое состоялось в администрации 13 декабря.

Как уточнил в ходе совещания Владимир Усов, без света сейчас девять населенных пунктов Дергачевской громады. Во всех них электричество должны подключить до 28 февраля. Шансы быть со светом у Новый год есть у жителей Слатиного — там электрику планируют дать 31 декабря. А вот Циркунам, Черкасским Тишкам и Липцам обещают подключение в срок до 20 января.

По словам главы ХОВА Олега Синегубова, жители этих населенных пунктов без света уже восьмой месяц. Он предложил руководству района при необходимости подключить к восстановительным работам бригады ремонтников из соседних областей.

Также Усов в ходе совещания сообщил о том, что на территории Харьковского района частично восстановили транспортное сообщение. Автобусы уже ездят в Докучаевское, Рогань, Хролы, Кутузовку, Слободское, Ольховку, Малую Рогань, Элитное, Липцы, Циркуны и Черкасские Тишки. В Цуповку можно добраться электричками. Кроме того, восстановили и мобильную связь.

«Дергачевская и Ольховская громады обеспечены «Старлинком». Радиовещание в громадах присутствует», — уточнил Усов.