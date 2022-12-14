Жителі кількох селищ під Харковом зустрінуть Новий рік без світла

З поновленням електропостачання частини населених пунктів Харківського району, у тому числі тих, що знаходяться просто під Харковом, склалася “критична ситуація”, повідомила пресслужба ХОВА.

“Найбільш критична ситуація, за словами першого заступника начальника Харківської районної військової адміністрації Володимира Усова, склалася з відновленням електропостачання Липців, Циркунів, Слатиного та Черкаських Тишків. Деякі території ще потребують розмінування, енергетики планують їх заживити в січні – лютому наступного року” проінформували в ХОВА за підсумками наради, яка відбулася в адміністрації 13 грудня.

Як уточнив у ході наради Володимир Усов, без світла наразі дев’ять населених пунктів Дергачівської громади. В усіх них електрику мають підключити до 28 лютого. Шанси бути зі світлом Новий рік мають жителі Слатиного – там електрику планують дати 31 грудня. А ось Циркунам, Черкаським Тишкам та Липцям обіцяють підключення в терміни до 20 січня.

За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, мешканці цих населених пунктів без світла вже восьмий місяць. Він запропонував керівництву району за необхідності підключити до відновлювальних робіт бригади ремонтників із сусідніх областей.

Також Усов під час наради повідомив про те, що на території Харківського району частково відновили транспортне сполучення. Автобуси вже їздять у Докучаївське, Рогань, Хроли, Кутузівку, Слобідське, Вільхівку, Малу Рогань, Елітне, Липці, Циркуни та Черкаські Тишки. До Цупівки можна дістатися електричками. Крім того, відновили мобільний зв’язок.

“Дергачівська та Вільхівська громади забезпечені “Старлінком”. Радіомовлення в громадах є”, – уточнив Усов.