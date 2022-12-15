Мэр Харькова Терехов: Враг обстреливает инфраструктурные объекты
Мэр Харькова Игорь Терехов призвал горожан находиться в убежищах.
«В Харькове взрывы. Враг обстреливает инфраструктурные объекты. Прошу всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях», — написал Терехов.
Ранее местные жители сообщили в соцсетях о нескольких громких взрывах в Харькове.
Взрывы в Харькове слышали жители города и пригорода.
Взрывы раздались сразу после объявления воздушной тревоги.
Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал всех перейти к укрытиям.
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 14:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов призвал горожан находиться в убежищах.".