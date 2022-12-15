Мэр Харькова Терехов: Враг обстреливает инфраструктурные объекты

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал горожан находиться в убежищах.

«В Харькове взрывы. Враг обстреливает инфраструктурные объекты. Прошу всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях», — написал Терехов.

Ранее местные жители сообщили в соцсетях о нескольких громких взрывах в Харькове.

Взрывы в Харькове слышали жители города и пригорода.

Взрывы раздались сразу после объявления воздушной тревоги.

Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал всех перейти к укрытиям.

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