Мер Харкова Терехов: Ворог обстрілює інфраструктурні об’єкти

Мер Харкова Ігор Терехов закликав городян перебувати у сховищах.

«У Харкові вибухи. Ворог обстрілює інфраструктурні об’єкти. Прошу всіх бути максимально акуратними та по можливості перебувати у укриттях», – написав Терехов.

Раніше місцеві жителі повідомили у соцмережах про кілька гучних вибухів у Харкові.

Вибухи у Харкові чули жителі міста та передмістя.

Вибухи пролунали відразу після оголошення повітряної тривоги.

Начальник ХОВА Олег Синегубов закликав усіх перейти до укриття.