Повідомляють про кілька вибухів у Харкові
Місцеві жителі повідомили у соцмережах про кілька гучних вибухів у Харкові.
Вибухи у Харкові чули жителі міста та передмістя.
Вибухи пролунали відразу після оголошення повітряної тривоги.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав усіх перейти до укриття.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 14:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Місцеві жителі повідомили у соцмережах про кілька гучних вибухів у Харкові.".