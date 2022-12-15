Повідомляють про кілька вибухів у Харкові

Місцеві жителі повідомили у соцмережах про кілька гучних вибухів у Харкові.

Вибухи у Харкові чули жителі міста та передмістя.

Вибухи пролунали відразу після оголошення повітряної тривоги.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав усіх перейти до укриття.