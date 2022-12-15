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Повідомляють про кілька вибухів у Харкові

Суспільство 14:42   15.12.2022
Оксана Якушко
Повідомляють про кілька вибухів у Харкові

Місцеві жителі повідомили у соцмережах про кілька гучних вибухів у Харкові.

Вибухи у Харкові чули жителі міста та передмістя.

Вибухи пролунали відразу після оголошення повітряної тривоги.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав усіх перейти до укриття.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 14:42;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Місцеві жителі повідомили у соцмережах про кілька гучних вибухів у Харкові.".