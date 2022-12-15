Харківщиною вночі били ракетами С-300, є поранена – Синєгубов

Глава ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що близько 23:45 14 грудня російська армія вдарила по Куп’янську із ЗРК С-300.

“Близько 23.45 год у м. Куп’янськ в результаті обстрілу із ЗРК С-300 пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Крім того, у Куп’янському районі через ворожі обстріли горіла двоповерхова адмінбудівля. Жертв та постраждалих немає”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Проте є поранена іншим обстрілом у тому ж Куп’янському районі – мешканка Ківшарівки.

“За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у смт Ківшарівка Куп’янського району 63-річна жінка отримала осколкове поранення. Госпіталізована в середньому стані”, – зазначив голова ХОВА.

За його інформацією, ударів по Харкову минулої доби не було. Найактивніші обстріли тривали на Куп’янському напрямку. Постраждали райони населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ.