Сообщают о взрывах в Харькове

Местные жители сообщили в соцсетях о нескольких громких взрывах в Харькове.

Взрывы в Харькове слышали жители города и пригорода.

Взрывы раздались сразу после объявления воздушной тревоги.

Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал всех перейти к укрытиям.