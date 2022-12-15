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Сообщают о взрывах в Харькове

Общество 14:42   15.12.2022
Оксана Якушко
Сообщают о взрывах в Харькове

Местные жители сообщили в соцсетях о нескольких громких взрывах в Харькове.

Взрывы в Харькове слышали жители города и пригорода.

Взрывы раздались сразу после объявления воздушной тревоги.

Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал всех перейти к укрытиям.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 14:42;

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