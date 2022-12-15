Синегубов: Есть попадания в Холодногорском районе Харькова
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о попадании ракет рф по Харькову.
«Предварительно, российские оккупанты нанесли удары комплексами С-300. К этой минуте пострадавших нет. Более подробную информацию сообщим впоследствии», — сообщил Синегубов.
Напомним, сегодня, 15 декабря, Харьков обстреляли ракетами.
Ранее местные жители сообщили в соцсетях о нескольких громких взрывах в Харькове.
Взрывы в Харькове слышали жители города и пригорода.
Взрывы раздались сразу после объявления воздушной тревоги.
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 15:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о попадании ракет рф по Харькову.".