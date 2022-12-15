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Синегубов: Есть попадания в Холодногорском районе Харькова

Общество 15:31   15.12.2022
Оксана Якушко
Синегубов: Есть попадания в Холодногорском районе Харькова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о попадании ракет рф по Харькову.

«Предварительно, российские оккупанты нанесли удары комплексами С-300. К этой минуте пострадавших нет. Более подробную информацию сообщим впоследствии», — сообщил Синегубов.

Напомним, сегодня, 15 декабря, Харьков обстреляли ракетами.

Ранее местные жители сообщили в соцсетях о нескольких громких взрывах в Харькове.

Взрывы в Харькове слышали жители города и пригорода.

Взрывы раздались сразу после объявления воздушной тревоги.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 15:31;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о попадании ракет рф по Харькову.".